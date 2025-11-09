Froggi Pris idag

Livepriset för Froggi ($FROGGI) idag är $ 0.0010842, med en förändring på 2.63% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $FROGGI till USD är$ 0.0010842 per $FROGGI.

Froggi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 83,172, med ett cirkulerande utbud på 76.74M $FROGGI. Under de senaste 24 timmarna handlades $FROGGI mellan $ 0.00107553 (lägsta) och $ 0.00112094 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00854903, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00101418.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $FROGGI med +0.13% under den senaste timmen och -23.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Froggi ($FROGGI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 83.17K$ 83.17K $ 83.17K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 83.17K$ 83.17K $ 83.17K Cirkulationsutbud 76.74M 76.74M 76.74M Totalt utbud 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Det aktuella börsvärdet för Froggi är $ 83.17K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av $FROGGI är 76.74M, med ett totalt utbud på 76740000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 83.17K.