Utforska Froge(FROGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FROGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Froge(FROGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FROGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om FROGE FROGE prisinformation FROGE officiell webbplats FROGE tokenomics FROGE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Froge (FROGE) / Tokenomik / Froge (FROGE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Froge(FROGE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD froge tokenomics Information om froge Froge (FROGE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Froge(FROGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Totalt utbud: $ 649.68T $ 649.68T $ 649.68T Cirkulerande utbud $ 649.68T $ 649.68T $ 649.68T FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Froge(FROGE) Köp FROGE nu! Froge (FROGE) Information Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot. Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot. Officiell webbplats: https://froge.vip/ Froge (FROGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Froge (FROGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FROGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FROGE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FROGE:s tokenomics, utforska FROGE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FROGE Vill du veta vart FROGE kan vara på väg? På FROGE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FROGE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn