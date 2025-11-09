Frog X Toad 6900 Pris idag

Livepriset för Frog X Toad 6900 (FXT) idag är --, med en förändring på 3.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FXT till USD är-- per FXT.

Frog X Toad 6900 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,150, med ett cirkulerande utbud på 69.00B FXT. Under de senaste 24 timmarna handlades FXT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00001196, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FXT med -0.76% under den senaste timmen och -19.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Frog X Toad 6900 (FXT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 23.15K$ 23.15K $ 23.15K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.15K$ 23.15K $ 23.15K Cirkulationsutbud 69.00B 69.00B 69.00B Totalt utbud 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

