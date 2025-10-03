Utforska Frog on ETH(FROG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FROG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Frog on ETH(FROG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FROG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

FROG Prisförutsägelse

Frog on ETH (FROG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Frog on ETH(FROG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 136.83K
Totalt utbud: $ 415.54B
Cirkulerande utbud $ 415.54B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 136.83K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0 Frog on ETH (FROG) Information THE MOST UNIQUE MEME Welcome to Frog Token, where hilarity meets crypto! Inspired by the legendary frog meme from Pepa the Pig, our token hops into the world of decentralized finance with a ribbiting twist. Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados as we leapfrog into the future of finance. With a dedicated team and a vibrant community, Frog Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! #Frog #PepeMemeFinance BIRTH OF A NEW FROG! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Pepa the G Show Meme Token thrives on engagement and participation. MEME-POWERED Embrace the internet’s favorite frog with a token that embodies the essence of viral humor and fun. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Officiell webbplats: https://frogerc20.tech/ Frog on ETH (FROG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Frog on ETH (FROG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FROG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FROG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FROG:s tokenomics, utforska FROG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FROG Vill du veta vart FROG kan vara på väg? På FROG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FROG-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 