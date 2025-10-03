Frog on ETH (FROG) Tokenomics
Frog on ETH (FROG) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Frog on ETH(FROG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Frog on ETH (FROG) Information
THE MOST UNIQUE MEME
Welcome to Frog Token, where hilarity meets crypto! Inspired by the legendary frog meme from Pepa the Pig, our token hops into the world of decentralized finance with a ribbiting twist. Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados as we leapfrog into the future of finance.
With a dedicated team and a vibrant community, Frog Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! #Frog #PepeMemeFinance
BIRTH OF A NEW FROG!
COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Pepa the G Show Meme Token thrives on engagement and participation.
MEME-POWERED Embrace the internet’s favorite frog with a token that embodies the essence of viral humor and fun.
BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.
Frog on ETH (FROG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Frog on ETH (FROG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet FROG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många FROG-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår FROG:s tokenomics, utforska FROG-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för FROG
Vill du veta vart FROG kan vara på väg? På FROG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn