Utforska Frencoin(FREN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FREN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Frencoin(FREN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FREN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om FREN FREN prisinformation FREN whitepaper FREN officiell webbplats FREN tokenomics FREN Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Frencoin (FREN) / Tokenomik / Frencoin (FREN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Frencoin(FREN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD frencoin tokenomics Information om frencoin Frencoin (FREN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Frencoin(FREN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 626.52K $ 626.52K $ 626.52K Totalt utbud: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Cirkulerande utbud $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Högsta någonsin: $ 0.02090933 $ 0.02090933 $ 0.02090933 Lägsta någonsin: $ 0.00869196 $ 0.00869196 $ 0.00869196 Aktuellt pris: $ 0.01947135 $ 0.01947135 $ 0.01947135 Läs mer om priset på Frencoin(FREN) Köp FREN nu! Frencoin (FREN) Information Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE. Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025. Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto. Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE. Officiell webbplats: https://amihan.gg/ Whitepaper: https://mirror.xyz/0xa627C2acA77a907D572b4869D2316C0543543155 Frencoin (FREN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Frencoin (FREN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FREN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FREN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FREN:s tokenomics, utforska FREN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FREN Vill du veta vart FREN kan vara på väg? På FREN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FREN-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn