FreeInnovGovHopeThrstX Pris idag

Livepriset för FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FIGHTX till USD är-- per FIGHTX.

FreeInnovGovHopeThrstX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,931.89, med ett cirkulerande utbud på 999.91M FIGHTX. Under de senaste 24 timmarna handlades FIGHTX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FIGHTX med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Cirkulationsutbud 999.91M 999.91M 999.91M Totalt utbud 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

Det aktuella börsvärdet för FreeInnovGovHopeThrstX är $ 5.93K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FIGHTX är 999.91M, med ett totalt utbud på 999914913.72. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.93K.