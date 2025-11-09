Free Republic of Verdis Pris idag

Livepriset för Free Republic of Verdis (VERDIS) idag är --, med en förändring på 13.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VERDIS till USD är-- per VERDIS.

Free Republic of Verdis rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 26,690, med ett cirkulerande utbud på 998.40M VERDIS. Under de senaste 24 timmarna handlades VERDIS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VERDIS med -0.47% under den senaste timmen och -59.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K Cirkulationsutbud 998.40M 998.40M 998.40M Totalt utbud 998,396,658.8320965 998,396,658.8320965 998,396,658.8320965

