Fox inu Pris idag

Livepriset för Fox inu (FINU) idag är $ 0.00150968, med en förändring på 3.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FINU till USD är$ 0.00150968 per FINU.

Fox inu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 149,250, med ett cirkulerande utbud på 98.86M FINU. Under de senaste 24 timmarna handlades FINU mellan $ 0.00143575 (lägsta) och $ 0.00150518 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00865818, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00134613.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FINU med +0.30% under den senaste timmen och -21.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Fox inu (FINU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 149.25K$ 149.25K $ 149.25K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 149.25K$ 149.25K $ 149.25K Cirkulationsutbud 98.86M 98.86M 98.86M Totalt utbud 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Det aktuella börsvärdet för Fox inu är $ 149.25K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FINU är 98.86M, med ett totalt utbud på 98861777.11371821. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 149.25K.