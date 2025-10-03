Utforska ForTube(FOR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FOR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ForTube(FOR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FOR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ForTube (FOR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ForTube(FOR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 373.10K $ 373.10K $ 373.10K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 563.72M $ 563.72M $ 563.72M FDV (värdering efter full utspädning): $ 661.85K $ 661.85K $ 661.85K Högsta någonsin: $ 0.167203 $ 0.167203 $ 0.167203 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00066185 $ 0.00066185 $ 0.00066185 ForTube (FOR) Information ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally. Officiell webbplats: https://for.tube/home ForTube (FOR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ForTube (FOR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FOR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FOR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn