FTS prisinformation FTS officiell webbplats FTS tokenomics FTS Prisförutsägelse Fortress Loans (FTS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Fortress Loans(FTS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Fortress Loans (FTS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fortress Loans(FTS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 24.11K $ 24.11K $ 24.11K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 9.68M $ 9.68M $ 9.68M FDV (värdering efter full utspädning): $ 24.92K $ 24.92K $ 24.92K Högsta någonsin: $ 14.12 $ 14.12 $ 14.12 Lägsta någonsin: $ 0.00165818 $ 0.00165818 $ 0.00165818 Aktuellt pris: $ 0.00249206 $ 0.00249206 $ 0.00249206 Läs mer om priset på Fortress Loans(FTS) Köp FTS nu! Fortress Loans (FTS) Information Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset. Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution. Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Officiell webbplats: https://fortress.loans/ Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution. Officiell webbplats: https://fortress.loans/ Fortress Loans (FTS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Fortress Loans (FTS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FTS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FTS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FTS:s tokenomics, utforska FTS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FTS Vill du veta vart FTS kan vara på väg? På FTS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FTS-tokens prisförutsägelse nu! 