Livepriset för Football World Community idag är 0 USD.FWC börsvärdet är 264,581 USD. Följ prisuppdateringar för FWC till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FWC

FWC prisinformation

Vad är FWC

FWC whitepaper

FWC officiell webbplats

FWC tokenomics

FWC Prisförutsägelse

Football World Community Logotyp

Football World Community Pris (FWC)

Onoterad

1 FWC-till-USD pris i realtid:

--
----
+0.60%1D
Denna token-data kommer från tredjepart.
USD
Football World Community (FWC) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:54:57 (UTC+8)

Football World Community Pris idag

Livepriset för Football World Community (FWC) idag är --, med en förändring på 0.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FWC till USD är-- per FWC.

Football World Community rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 264,581, med ett cirkulerande utbud på 41,159.68T FWC. Under de senaste 24 timmarna handlades FWC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FWC med -0.10% under den senaste timmen och -7.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Football World Community (FWC) Marknadsinformation

$ 264.58K
$ 264.58K$ 264.58K

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Det aktuella börsvärdet för Football World Community är $ 264.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FWC är 41,159.68T, med ett totalt utbud på 2.0e+17. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.29M.

Football World Community Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

+0.49%

-7.00%

-7.00%

Football World Community (FWC) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Football World Community till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Football World Community till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Football World Community till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Football World Community till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+0.49%
30 dagar$ 0-33.05%
60 dagar$ 0-14.77%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Football World Community

Football World Community (FWC) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FWC $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Football World Community (FWC) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Football World Community potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Football World Community kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FWC prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Football World Community Price Prediction.

Vad är Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Football World Community (FWC) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Football World Community

Hur mycket kommer 1 Football World Community att vara värd år 2030?
Om Football World Community skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Football World Community-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:54:57 (UTC+8)

Football World Community (FWC) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Football World Community

