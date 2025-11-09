Livepriset för Football World Community (FWC) idag är --, med en förändring på 0.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FWC till USD är-- per FWC.

Football World Community rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 264,581, med ett cirkulerande utbud på 41,159.68T FWC. Under de senaste 24 timmarna handlades FWC mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FWC med -0.10% under den senaste timmen och -7.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Football World Community (FWC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 264.58K$ 264.58K $ 264.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Cirkulationsutbud 41,159.68T 41,159.68T 41,159.68T Totalt utbud 2.0e+17 2.0e+17 2.0e+17

Det aktuella börsvärdet för Football World Community är $ 264.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FWC är 41,159.68T, med ett totalt utbud på 2.0e+17. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.29M.