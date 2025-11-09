Flyte AI Pris idag

Livepriset för Flyte AI (FLYTE) idag är $ 0.00074126, med en förändring på 15.06% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLYTE till USD är$ 0.00074126 per FLYTE.

Flyte AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 726,092, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FLYTE. Under de senaste 24 timmarna handlades FLYTE mellan $ 0.00072384 (lägsta) och $ 0.00087876 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00254651, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00026914.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLYTE med -2.60% under den senaste timmen och -47.92% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Flyte AI (FLYTE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 726.09K$ 726.09K $ 726.09K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 726.09K$ 726.09K $ 726.09K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

