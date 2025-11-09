FLIPN Pris idag

Livepriset för FLIPN (FPN) idag är --, med en förändring på 0.59% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FPN till USD är-- per FPN.

FLIPN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 180,508, med ett cirkulerande utbud på 494.13M FPN. Under de senaste 24 timmarna handlades FPN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FPN med +0.19% under den senaste timmen och -14.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FLIPN (FPN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 180.51K$ 180.51K $ 180.51K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 182.65K$ 182.65K $ 182.65K Cirkulationsutbud 494.13M 494.13M 494.13M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för FLIPN är $ 180.51K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FPN är 494.13M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 182.65K.