Flip the Frog Pris idag

Livepriset för Flip the Frog (FLIP) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLIP till USD är-- per FLIP.

Flip the Frog rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,884.2, med ett cirkulerande utbud på 1.00B FLIP. Under de senaste 24 timmarna handlades FLIP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLIP med -- under den senaste timmen och -14.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Flip the Frog (FLIP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

