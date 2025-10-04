Flip Coin (FLIPCOIN) Tokenomics
Flip Coin (FLIPCOIN) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Flip Coin(FLIPCOIN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Flip Coin (FLIPCOIN) Information
Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana’s fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem.
With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency.
Flip Coin (FLIPCOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Flip Coin (FLIPCOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet FLIPCOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många FLIPCOIN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår FLIPCOIN:s tokenomics, utforska FLIPCOIN-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för FLIPCOIN
Vill du veta vart FLIPCOIN kan vara på väg? På FLIPCOIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
