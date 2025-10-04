Utforska Flip Coin(FLIPCOIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FLIPCOIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Flip Coin(FLIPCOIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FLIPCOIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Flip Coin (FLIPCOIN) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 15.61K
Totalt utbud: $ 999.90M
Cirkulerande utbud $ 999.90M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.61K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Flip Coin (FLIPCOIN) Information

Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana's fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem. With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum.

Officiell webbplats: https://www.flipcoinsolana.com/

Flip Coin (FLIPCOIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Flip Coin (FLIPCOIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet FLIPCOIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud: Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många FLIPCOIN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning: Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.