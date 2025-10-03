Utforska Flex Perpetuals(FDX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FDX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Flex Perpetuals(FDX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FDX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Totalt utbud: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerande utbud $ 969.53K $ 969.53K $ 969.53K FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.98M $ 13.98M $ 13.98M Högsta någonsin: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 Lägsta någonsin: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Aktuellt pris: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Läs mer om priset på Flex Perpetuals(FDX) Köp FDX nu! Flex Perpetuals (FDX) Information Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. Officiell webbplats: https://flex.trade Whitepaper: https://docs.flex.trade Flex Perpetuals (FDX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Flex Perpetuals (FDX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FDX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FDX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. 