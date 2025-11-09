Flaze Coin Pris idag

Livepriset för Flaze Coin (FLAZE) idag är $ 0.00336595, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLAZE till USD är$ 0.00336595 per FLAZE.

Flaze Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 64,847, med ett cirkulerande utbud på 19.27M FLAZE. Under de senaste 24 timmarna handlades FLAZE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01720448, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00211363.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLAZE med -- under den senaste timmen och -1.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Flaze Coin (FLAZE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Cirkulationsutbud 19.27M 19.27M 19.27M Totalt utbud 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

