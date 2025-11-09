Flash Liquidity Token Pris idag

Livepriset för Flash Liquidity Token (FLP.1) idag är $ 1.32, med en förändring på 1.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FLP.1 till USD är$ 1.32 per FLP.1.

Flash Liquidity Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,220,026, med ett cirkulerande utbud på 3.20M FLP.1. Under de senaste 24 timmarna handlades FLP.1 mellan $ 1.3 (lägsta) och $ 1.35 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.58, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.18.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FLP.1 med -0.42% under den senaste timmen och -6.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Cirkulationsutbud 3.20M 3.20M 3.20M Totalt utbud 3,202,684.180299 3,202,684.180299 3,202,684.180299

