Flagship by Virtuals Pris idag

Livepriset för Flagship by Virtuals (FYI) idag är $ 0.00487897, med en förändring på 12.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FYI till USD är$ 0.00487897 per FYI.

Flagship by Virtuals rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 434,869, med ett cirkulerande utbud på 89.13M FYI. Under de senaste 24 timmarna handlades FYI mellan $ 0.0047648 (lägsta) och $ 0.00566721 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02405088, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00218454.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FYI med -1.71% under den senaste timmen och -28.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Flagship by Virtuals (FYI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 434.87K$ 434.87K $ 434.87K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Cirkulationsutbud 89.13M 89.13M 89.13M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Flagship by Virtuals är $ 434.87K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FYI är 89.13M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.88M.