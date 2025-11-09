FixMe AI Pris idag

Livepriset för FixMe AI (FIX) idag är $ 0.00170805, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FIX till USD är$ 0.00170805 per FIX.

FixMe AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,235, med ett cirkulerande utbud på 28.83M FIX. Under de senaste 24 timmarna handlades FIX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00612491, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00167932.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FIX med -- under den senaste timmen och -7.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FixMe AI (FIX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 49.24K$ 49.24K $ 49.24K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 85.40K$ 85.40K $ 85.40K Cirkulationsutbud 28.83M 28.83M 28.83M Totalt utbud 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för FixMe AI är $ 49.24K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FIX är 28.83M, med ett totalt utbud på 50000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 85.40K.