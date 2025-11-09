FITCOIN Pris idag

Livepriset för FITCOIN (FITCOIN) idag är $ 0.00327965, med en förändring på 10.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FITCOIN till USD är$ 0.00327965 per FITCOIN.

FITCOIN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,971,641, med ett cirkulerande utbud på 903.55M FITCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades FITCOIN mellan $ 0.00328668 (lägsta) och $ 0.00371455 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00833283, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FITCOIN med -0.70% under den senaste timmen och -11.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FITCOIN (FITCOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Cirkulationsutbud 903.55M 903.55M 903.55M Totalt utbud 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266 923,364,579.7657266

