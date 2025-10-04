Utforska First AI Owned Dog(GRACIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRACIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska First AI Owned Dog(GRACIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GRACIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 6.10K $ 6.10K $ 6.10K Totalt utbud: $ 995.08M $ 995.08M $ 995.08M Cirkulerande utbud $ 995.08M $ 995.08M $ 995.08M FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.10K $ 6.10K $ 6.10K Högsta någonsin: $ 0.00027086 $ 0.00027086 $ 0.00027086 Lägsta någonsin: $ 0.0000035 $ 0.0000035 $ 0.0000035 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på First AI Owned Dog(GRACIE) Köp GRACIE nu! First AI Owned Dog (GRACIE) Information $GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. $GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh's loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it's a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project's mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project's direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It's not just a token; it's a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time. Officiell webbplats: https://gracie.wtf/ First AI Owned Dog (GRACIE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i First AI Owned Dog (GRACIE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GRACIE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GRACIE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GRACIE:s tokenomics, utforska GRACIE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GRACIE Vill du veta vart GRACIE kan vara på väg? På GRACIE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GRACIE-tokens prisförutsägelse nu! 