firecoin Pris idag

Livepriset för firecoin (FIRECOIN) idag är $ 0.00000531, med en förändring på 5.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FIRECOIN till USD är$ 0.00000531 per FIRECOIN.

firecoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,833.24, med ett cirkulerande utbud på 910.86M FIRECOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades FIRECOIN mellan $ 0.00000531 (lägsta) och $ 0.0000056 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0002195, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000050.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FIRECOIN med -0.57% under den senaste timmen och -20.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

firecoin (FIRECOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Cirkulationsutbud 910.86M 910.86M 910.86M Totalt utbud 910,858,751.502796 910,858,751.502796 910,858,751.502796

Det aktuella börsvärdet för firecoin är $ 4.83K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FIRECOIN är 910.86M, med ett totalt utbud på 910858751.502796. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.83K.