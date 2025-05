Vad är FINS (FINS)

$FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

FINS (FINS) resurs Whitepaper Officiell webbplats