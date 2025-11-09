Finna AI Pris idag

Livepriset för Finna AI (FINNA) idag är --, med en förändring på 2.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FINNA till USD är-- per FINNA.

Finna AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 43,881, med ett cirkulerande utbud på 999.98M FINNA. Under de senaste 24 timmarna handlades FINNA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00201926, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FINNA med +0.39% under den senaste timmen och -19.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Finna AI (FINNA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 43.88K$ 43.88K $ 43.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 43.88K$ 43.88K $ 43.88K Cirkulationsutbud 999.98M 999.98M 999.98M Totalt utbud 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Det aktuella börsvärdet för Finna AI är $ 43.88K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FINNA är 999.98M, med ett totalt utbud på 999982420.2031276. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 43.88K.