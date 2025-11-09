BörsDEX+
Livepriset för Finna AI idag är 0 USD.FINNA börsvärdet är 43,881 USD. Följ prisuppdateringar för FINNA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om FINNA

FINNA prisinformation

Vad är FINNA

FINNA officiell webbplats

FINNA tokenomics

FINNA Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Finna AI Logotyp

Finna AI Pris (FINNA)

Onoterad

1 FINNA-till-USD pris i realtid:

--
----
-2.50%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Finna AI (FINNA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:24:02 (UTC+8)

Finna AI Pris idag

Livepriset för Finna AI (FINNA) idag är --, med en förändring på 2.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FINNA till USD är-- per FINNA.

Finna AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 43,881, med ett cirkulerande utbud på 999.98M FINNA. Under de senaste 24 timmarna handlades FINNA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00201926, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FINNA med +0.39% under den senaste timmen och -19.60% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Finna AI (FINNA) Marknadsinformation

$ 43.88K
$ 43.88K$ 43.88K

--
----

$ 43.88K
$ 43.88K$ 43.88K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,420.2031276
999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Det aktuella börsvärdet för Finna AI är $ 43.88K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FINNA är 999.98M, med ett totalt utbud på 999982420.2031276. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 43.88K.

Finna AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-2.51%

-19.60%

-19.60%

Finna AI (FINNA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Finna AI till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Finna AI till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Finna AI till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Finna AI till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-2.51%
30 dagar$ 0-50.19%
60 dagar$ 0-74.89%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Finna AI

Finna AI (FINNA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FINNA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Finna AI (FINNA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Finna AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Finna AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för FINNA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Finna AI Price Prediction.

Vad är Finna AI (FINNA)

Finna is an AI-powered food analyzer designed to help you understand what’s really in your meal. Simply snap a photo, and within seconds, Finna will break down the nutrition facts, offer personalized health insights, and highlight any potential dietary risks. Whether you're tracking calories, managing a health condition, or just aiming to eat better, Finna gives you the clarity you need to make smarter food choices. No more guesswork or misleading labels — just fast, accurate, and actionable analysis powered by AI. Finna is perfect for health-conscious individuals, busy professionals, fitness enthusiasts, and anyone who wants to take control of their diet and live a healthier lifestyle with ease.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Finna AI (FINNA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Finna AI

Hur mycket kommer 1 Finna AI att vara värd år 2030?
Om Finna AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Finna AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:24:02 (UTC+8)

Finna AI (FINNA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Finna AI

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.