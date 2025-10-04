Utforska Finger Monkeys(FMT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FMT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Finger Monkeys(FMT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FMT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Finger Monkeys (FMT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Finger Monkeys(FMT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 58.24K $ 58.24K $ 58.24K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 650.23M $ 650.23M $ 650.23M FDV (värdering efter full utspädning): $ 89.57K $ 89.57K $ 89.57K Högsta någonsin: $ 0.01187124 $ 0.01187124 $ 0.01187124 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Finger Monkeys(FMT) Köp FMT nu! Finger Monkeys (FMT) Information FingerMonkeys is a Web3 gaming ecosystem that bridges traditional mini-games with blockchain rewards. Built on the Base network, it introduces FM Nodes (NFTs) that enable passive income from token minting, game events, and trading fees. The FMT token powers the platform by enabling game entry, advertising, governance, and developer licensing. FingerMonkeys blends meme culture with utility-driven DeFi and GameFi features. Unlike many Web3 games, it allows users to participate in thousands of HTML5 mini-game events using FMT, unlock exclusive rewards, and earn through FM Nodes. The platform also opens monetization for external game studios and crypto projects via in-game events. The FingerMonkeys project began in late 2023 with the goal of creating a playful yet rewarding ecosystem for Web3 gamers. Initially launched as a meme brand, it evolved into a gaming platform with tokenomics, NFTs, and a developer-focused infrastructure. By 2025, the team launched FMGames.io and began onboarding games and early users through Telegram game bots. FingerMonkeys plans to launch FMT on DEX and CEX in May 2025. The roadmap includes onboarding third-party developers, launching daily/weekly game events, releasing a DAO governance structure for FM Node holders, and expanding reward mechanisms. FMGames.io will continue to scale, integrating new games and strategic partnerships with crypto projects. FMT is the utility and reward token for the FingerMonkeys ecosystem. A portion of event revenue also flows back to Apex FM Node holders in the form of USDC. Officiell webbplats: https://www.fingermonkeys.com/ Whitepaper: https://fingermonkeys.com/whitepaper-fingermonkeys.pdf Finger Monkeys (FMT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Finger Monkeys (FMT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FMT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FMT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FMT:s tokenomics, utforska FMT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FMT Vill du veta vart FMT kan vara på väg? På FMT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FMT-tokens prisförutsägelse nu! 