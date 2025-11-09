Figure Heloc Pris idag

Livepriset för Figure Heloc (FIGR_HELOC) idag är $ 1.047, med en förändring på 1.75% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FIGR_HELOC till USD är$ 1.047 per FIGR_HELOC.

Figure Heloc rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,158,285,932, med ett cirkulerande utbud på 13.53B FIGR_HELOC. Under de senaste 24 timmarna handlades FIGR_HELOC mellan $ 1.029 (lägsta) och $ 1.047 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.37, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.155357.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FIGR_HELOC med 0.00% under den senaste timmen och +2.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Figure Heloc är $ 14.16B, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FIGR_HELOC är 13.53B, med ett totalt utbud på 13525754044.17. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.16B.