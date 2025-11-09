Felysyum Pris idag

Livepriset för Felysyum (FELY) idag är $ 0.348305, med en förändring på 1.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FELY till USD är$ 0.348305 per FELY.

Felysyum rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,244,550, med ett cirkulerande utbud på 43.77M FELY. Under de senaste 24 timmarna handlades FELY mellan $ 0.331859 (lägsta) och $ 0.351815 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.359001, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.240519.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FELY med -0.00% under den senaste timmen och +2.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Felysyum (FELY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.24M$ 15.24M $ 15.24M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 174.15M$ 174.15M $ 174.15M Cirkulationsutbud 43.77M 43.77M 43.77M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

