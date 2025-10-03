Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomics

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Feisty Doge NFT(NFD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 16:48:25 (UTC+8)
USD

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Feisty Doge NFT(NFD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 9.37M
$ 9.37M$ 9.37M
Totalt utbud:
$ 100.01B
$ 100.01B$ 100.01B
Cirkulerande utbud
$ 56.04B
$ 56.04B$ 56.04B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 16.73M
$ 16.73M$ 16.73M
Högsta någonsin:
$ 0.00103774
$ 0.00103774$ 0.00103774
Lägsta någonsin:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Aktuellt pris:
$ 0.00016726
$ 0.00016726$ 0.00016726

Feisty Doge NFT (NFD) Information

Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art

Officiell webbplats:
https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346

Feisty Doge NFT (NFD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Feisty Doge NFT (NFD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NFD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NFD-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NFD:s tokenomics, utforska NFD-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för NFD

Vill du veta vart NFD kan vara på väg? På NFD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn