Feeder Finance (FEED) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Feeder Finance(FEED), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 31.04K Totalt utbud: $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 100.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 31.04K Högsta någonsin: $ 0.552431 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00031042 Feeder Finance (FEED) Information - Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world "Feeder Funds" (also known as "fund of funds") and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31 Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors.

We adopt the concept of real-world "Feeder Funds" (also known as "fund of funds") and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31 Officiell webbplats: https://feeder.finance/ Feeder Finance (FEED) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Feeder Finance (FEED) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FEED-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FEED-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.