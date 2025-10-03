Feed The World (FW) Tokenomics

Feed The World (FW) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Feed The World(FW), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Feed The World (FW) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Feed The World(FW), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.21M
Totalt utbud:
$ 1.50B
Cirkulerande utbud
$ 1.14B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 1.59M
Högsta någonsin:
$ 0.00180687
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00106298
Feed The World (FW) Information

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.

Officiell webbplats:
https://app.feedtheworldinitiative.org
Whitepaper:
https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf

Feed The World (FW) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Feed The World (FW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FW-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FW:s tokenomics, utforska FW-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

