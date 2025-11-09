FEED GAZA Pris idag

Livepriset för FEED GAZA (GAZA) idag är --, med en förändring på 8.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GAZA till USD är-- per GAZA.

FEED GAZA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,287.94, med ett cirkulerande utbud på 999.42M GAZA. Under de senaste 24 timmarna handlades GAZA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00292393, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GAZA med -0.77% under den senaste timmen och -5.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FEED GAZA (GAZA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Cirkulationsutbud 999.42M 999.42M 999.42M Totalt utbud 999,424,588.2140716 999,424,588.2140716 999,424,588.2140716

