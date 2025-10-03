Utforska FAYA(FAYA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FAYA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska FAYA(FAYA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FAYA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

FAYA (FAYA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FAYA(FAYA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 1.04M
Totalt utbud: $ 100.00T
Cirkulerande utbud $ 10.69T
FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.75M
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

FAYA (FAYA) Information

Faya is a cryptocurrency that aims to prioritize donation for the health and smile of the world's children.This means making the dream and wish of a sick child into a tangible and transparent reality in helping all sick, orphaned and poor children in the world so that every child has a share in smiling and good health.

Faya Smart Contract is Audited by the leading Auditing Company QuillAudits, and Faya contract get a very high rate (99.9%). https://www.quillaudits.com/leaderboard/faya-world

Faya Token are locked by "Team Finance" a product by TrustSwap. 10% of the supply is in PancakeSwap exchange and it is locked for 5 years. 90% of the supply is also locked for 5 years as Vesting to all Faya department wallets, and it unlock about 1.5% monthly.

Officiell webbplats: https://faya.world/
Whitepaper: https://imgs.faya.world/Faya.pdf

FAYA (FAYA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i FAYA (FAYA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet FAYA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många FAYA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.