FATCAT ($FATCAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FATCAT($FATCAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Totalt utbud: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerande utbud $ 910.77M $ 910.77M $ 910.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Högsta någonsin: $ 0.00647153 $ 0.00647153 $ 0.00647153 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00209863 $ 0.00209863 $ 0.00209863 Läs mer om priset på FATCAT($FATCAT) Köp $FATCAT nu! FATCAT ($FATCAT) Information Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money Officiell webbplats: https://fatcat.social/ FATCAT ($FATCAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i FATCAT ($FATCAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $FATCAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $FATCAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår $FATCAT:s tokenomics, utforska $FATCAT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för $FATCAT Vill du veta vart $FATCAT kan vara på väg? På $FATCAT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.