FARTWORM Pris idag

Livepriset för FARTWORM (FARTWORM) idag är --, med en förändring på 5.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FARTWORM till USD är-- per FARTWORM.

FARTWORM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,750.83, med ett cirkulerande utbud på 994.35M FARTWORM. Under de senaste 24 timmarna handlades FARTWORM mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FARTWORM med +0.21% under den senaste timmen och -17.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FARTWORM (FARTWORM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Cirkulationsutbud 994.35M 994.35M 994.35M Totalt utbud 994,345,353.98848 994,345,353.98848 994,345,353.98848

Det aktuella börsvärdet för FARTWORM är $ 4.75K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FARTWORM är 994.35M, med ett totalt utbud på 994345353.98848. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 4.75K.