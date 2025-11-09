Farting Bonk Pris idag

Livepriset för Farting Bonk (FONK) idag är $ 0.00000534, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FONK till USD är$ 0.00000534 per FONK.

Farting Bonk rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,337.86, med ett cirkulerande utbud på 999.33M FONK. Under de senaste 24 timmarna handlades FONK mellan $ 0.00000534 (lägsta) och $ 0.00000534 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000137, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000458.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FONK med -- under den senaste timmen och -1.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Farting Bonk (FONK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Cirkulationsutbud 999.33M 999.33M 999.33M Totalt utbud 999,332,194.633615 999,332,194.633615 999,332,194.633615

Det aktuella börsvärdet för Farting Bonk är $ 5.34K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FONK är 999.33M, med ett totalt utbud på 999332194.633615. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.34K.