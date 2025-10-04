Utforska FARTDADDY(FARTDADDY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FARTDADDY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska FARTDADDY(FARTDADDY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FARTDADDY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

FARTDADDY (FARTDADDY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om FARTDADDY(FARTDADDY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

FARTDADDY (FARTDADDY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FARTDADDY(FARTDADDY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 47.41K
Totalt utbud: $ 999.56M
Cirkulerande utbud $ 999.56M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 47.41K
Högsta någonsin: $ 0.00151021
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

FARTDADDY (FARTDADDY) Information

FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture.

Officiell webbplats: https://www.fartdaddysol.com/

FARTDADDY (FARTDADDY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i FARTDADDY (FARTDADDY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet FARTDADDY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många FARTDADDY-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.