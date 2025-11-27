Vad är BUTTPLUG

fartcoin killer (BUTTPLUG) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om fartcoin killer(BUTTPLUG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

fartcoin killer (BUTTPLUG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för fartcoin killer(BUTTPLUG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 46.47K $ 46.47K $ 46.47K Totalt utbud: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Cirkulerande utbud $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (värdering efter full utspädning): $ 46.47K $ 46.47K $ 46.47K Högsta någonsin: $ 0.00312277 $ 0.00312277 $ 0.00312277 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på fartcoin killer(BUTTPLUG) Köp BUTTPLUG nu!

fartcoin killer (BUTTPLUG) Information Officiell webbplats: https://buttplugcto.com/

fartcoin killer (BUTTPLUG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i fartcoin killer (BUTTPLUG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BUTTPLUG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BUTTPLUG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BUTTPLUG:s tokenomics, utforska BUTTPLUG-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BUTTPLUG Vill du veta vart BUTTPLUG kan vara på väg? På BUTTPLUG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BUTTPLUG-tokens prisförutsägelse nu!

