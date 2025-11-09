FartCoin Pris idag

Livepriset för FartCoin (FART) idag är $ 0.00387124, med en förändring på 2.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FART till USD är$ 0.00387124 per FART.

FartCoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 268,725, med ett cirkulerande utbud på 69.42M FART. Under de senaste 24 timmarna handlades FART mellan $ 0.00385203 (lägsta) och $ 0.00399075 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0192503, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FART med +0.04% under den senaste timmen och -10.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

FartCoin (FART) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 268.73K$ 268.73K $ 268.73K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 268.73K$ 268.73K $ 268.73K Cirkulationsutbud 69.42M 69.42M 69.42M Totalt utbud 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Det aktuella börsvärdet för FartCoin är $ 268.73K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av FART är 69.42M, med ett totalt utbud på 69420000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 268.73K.