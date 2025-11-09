Fart Pig Pris idag

Livepriset för Fart Pig (FARTPIG) idag är $ 0.0000123, med en förändring på 175.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FARTPIG till USD är$ 0.0000123 per FARTPIG.

Fart Pig rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,296.5, med ett cirkulerande utbud på 999.94M FARTPIG. Under de senaste 24 timmarna handlades FARTPIG mellan $ 0.00000411 (lägsta) och $ 0.000035 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00025735, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000372.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FARTPIG med -0.88% under den senaste timmen och +146.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Fart Pig (FARTPIG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Cirkulationsutbud 999.94M 999.94M 999.94M Totalt utbud 999,939,969.415495 999,939,969.415495 999,939,969.415495

