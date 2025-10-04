Utforska Fart Accelerationism(F/ACC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om F/ACC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Fart Accelerationism(F/ACC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om F/ACC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om F/ACC F/ACC prisinformation F/ACC officiell webbplats F/ACC tokenomics F/ACC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Fart Accelerationism (F/ACC) / Tokenomik / Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Fart Accelerationism(F/ACC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD fart-accelerationism tokenomics Information om fart-accelerationism Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fart Accelerationism(F/ACC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.14K $ 15.14K $ 15.14K Totalt utbud: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Cirkulerande utbud $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.14K $ 15.14K $ 15.14K Högsta någonsin: $ 0.00414195 $ 0.00414195 $ 0.00414195 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Fart Accelerationism(F/ACC) Köp F/ACC nu! Fart Accelerationism (F/ACC) Information There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. There once a dev that decided to eat a very bean rich meal after which he had the fastest fart on the planet. Unfortunately he ran out of gas quickly and he was never really able to accelerate the project. Our spouses complain about farting all the time so you could say we never really run out of gas. It only made sense to CTO this beauty of a meme. We will try break the world record for fastest fart to have ever been recorded on chain. Officiell webbplats: https://facc.gg Fart Accelerationism (F/ACC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Fart Accelerationism (F/ACC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet F/ACC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många F/ACC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår F/ACC:s tokenomics, utforska F/ACC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för F/ACC Vill du veta vart F/ACC kan vara på väg? På F/ACC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se F/ACC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn