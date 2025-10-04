Utforska Fallen Knight(KNIGHT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KNIGHT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Fallen Knight(KNIGHT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KNIGHT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Fallen Knight (KNIGHT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fallen Knight(KNIGHT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 33.46K
Totalt utbud: $ 949.03M
Cirkulerande utbud $ 949.03M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 33.46K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Fallen Knight (KNIGHT) Information

Knight (KNIGHT): Defend the Realm!

Knight is more than just a memecoin — it's a call to arms for a community of defenders in the digital realm! Built on the principles of strength, loyalty, and unity, Knight aims to unite like-minded holders who are ready to safeguard the realm and build a powerful presence on chain. With a medieval theme, Knight invites you to join an order of passionate crypto enthusiasts who believe in standing strong, helping each other, and holding the line in volatile markets.

Officiell webbplats: https://fallenknight.xyz

Fallen Knight (KNIGHT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Fallen Knight (KNIGHT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet KNIGHT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud: Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud: Taket för hur många KNIGHT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning: Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.