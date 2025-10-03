Utforska FalconsInu(FALCON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FALCON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska FalconsInu(FALCON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FALCON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

FALCON prisinformation FALCON whitepaper FALCON officiell webbplats FALCON tokenomics FALCON Prisförutsägelse FalconsInu (FALCON) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om FalconsInu(FALCON), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. FalconsInu (FALCON) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FalconsInu(FALCON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 52.39K $ 52.39K $ 52.39K Totalt utbud: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerande utbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 52.39K $ 52.39K $ 52.39K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00013118 $ 0.00013118 $ 0.00013118 Läs mer om priset på FalconsInu(FALCON) Köp FALCON nu! FalconsInu (FALCON) Information Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike. Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. Officiell webbplats: https://www.falconsinu.com Whitepaper: https://docsend.com/view/4jbedsn2dpmebqji FalconsInu (FALCON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i FalconsInu (FALCON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FALCON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FALCON-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 