FakeNews (SN66) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FakeNews(SN66), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Totalt utbud: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Cirkulerande utbud $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Högsta någonsin: $ 2.26 $ 2.26 $ 2.26 Lägsta någonsin: $ 0.413652 $ 0.413652 $ 0.413652 Aktuellt pris: $ 0.547261 $ 0.547261 $ 0.547261 FakeNews (SN66) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i FakeNews (SN66) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SN66-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SN66-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn