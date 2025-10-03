Utforska FAFO(FAFO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FAFO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska FAFO(FAFO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FAFO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om FAFO FAFO prisinformation FAFO officiell webbplats FAFO tokenomics FAFO Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / FAFO (FAFO) / Tokenomik / FAFO (FAFO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om FAFO(FAFO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD fafo tokenomics Information om fafo FAFO (FAFO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för FAFO(FAFO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 590.67K $ 590.67K $ 590.67K Totalt utbud: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Cirkulerande utbud $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (värdering efter full utspädning): $ 590.67K $ 590.67K $ 590.67K Högsta någonsin: $ 0.00959251 $ 0.00959251 $ 0.00959251 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00059084 $ 0.00059084 $ 0.00059084 Läs mer om priset på FAFO(FAFO) Köp FAFO nu! FAFO (FAFO) Information The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history. The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history. Officiell webbplats: https://fafo.win FAFO (FAFO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i FAFO (FAFO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FAFO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FAFO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FAFO:s tokenomics, utforska FAFO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FAFO Vill du veta vart FAFO kan vara på väg? På FAFO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FAFO-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn