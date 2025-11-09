EVIVO Token Pris idag

Livepriset för EVIVO Token (EVIVO) idag är $ 0.00003553, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för EVIVO till USD är$ 0.00003553 per EVIVO.

EVIVO Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 26,662, med ett cirkulerande utbud på 750.38M EVIVO. Under de senaste 24 timmarna handlades EVIVO mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00005169, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003445.

I kortsiktigt resultat, rörde sig EVIVO med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

EVIVO Token (EVIVO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 35.52K$ 35.52K $ 35.52K Cirkulationsutbud 750.38M 750.38M 750.38M Totalt utbud 999,613,481.613831 999,613,481.613831 999,613,481.613831

