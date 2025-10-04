Utforska Evin Token(EVIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EVIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Evin Token(EVIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EVIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 11.08K $ 11.08K $ 11.08K Totalt utbud: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Cirkulerande utbud $ 945.00K $ 945.00K $ 945.00K FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.67K $ 11.67K $ 11.67K Högsta någonsin: $ 0.491699 $ 0.491699 $ 0.491699 Lägsta någonsin: $ 0.00539557 $ 0.00539557 $ 0.00539557 Aktuellt pris: $ 0.01172776 $ 0.01172776 $ 0.01172776 Läs mer om priset på Evin Token(EVIN) Köp EVIN nu! Evin Token (EVIN) Information Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Officiell webbplats: https://www.evintoken.com Whitepaper: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf Evin Token (EVIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Evin Token (EVIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EVIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EVIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår EVIN:s tokenomics, utforska EVIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för EVIN Vill du veta vart EVIN kan vara på väg? På EVIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 