EVERYCOIN (EVCN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för EVERYCOIN(EVCN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 891.12K $ 891.12K $ 891.12K Totalt utbud: $ 992.92M $ 992.92M $ 992.92M Cirkulerande utbud $ 992.92M $ 992.92M $ 992.92M FDV (värdering efter full utspädning): $ 891.12K $ 891.12K $ 891.12K Högsta någonsin: $ 0.00231747 $ 0.00231747 $ 0.00231747 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00088927 $ 0.00088927 $ 0.00088927 EVERYCOIN (EVCN) Information $EveryCoin is more than just another token-it's a tribute to the entire memecoin movement. Built on the fast, low-cost Solana blockchain, $Every Coin is a collectible memecoin you can actually hold, designed to celebrate every coin that came before it. From the legends like Doge and Pepe to the wild newcomers shaking up the space, $EveryCoin brings together the full spectrum of meme culture into one unified project. It's not just a token-it's a community, a collectible, and a celebration of meme history. Officiell webbplats: https://everycoincollectables.com/ EVERYCOIN (EVCN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i EVERYCOIN (EVCN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EVCN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EVCN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn