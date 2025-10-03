Utforska Evercraft Ecotechnologies(ECET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ECET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Evercraft Ecotechnologies(ECET) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ECET-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Totalt utbud: $ 789.20M $ 789.20M $ 789.20M Cirkulerande utbud $ 689.20M $ 689.20M $ 689.20M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M Högsta någonsin: $ 0.289167 $ 0.289167 $ 0.289167 Lägsta någonsin: $ 0.00117023 $ 0.00117023 $ 0.00117023 Aktuellt pris: $ 0.00388414 $ 0.00388414 $ 0.00388414 Läs mer om priset på Evercraft Ecotechnologies(ECET) Köp ECET nu! Evercraft Ecotechnologies (ECET) Information Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production. Officiell webbplats: https://ecet.io Whitepaper: https://ecet.io/storage/ECET_WHITEPAPER-min.pdf Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Evercraft Ecotechnologies (ECET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ECET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ECET-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ECET:s tokenomics, utforska ECET-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ECET Vill du veta vart ECET kan vara på väg? På ECET sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ECET-tokens prisförutsägelse nu! 