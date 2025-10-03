Utforska Eve AI(EVEAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EVEAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Eve AI(EVEAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EVEAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om EVEAI EVEAI prisinformation EVEAI whitepaper EVEAI officiell webbplats EVEAI tokenomics EVEAI Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Eve AI (EVEAI) / Tokenomik / Eve AI (EVEAI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Eve AI(EVEAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD eve-ai tokenomics Information om eve-ai Eve AI (EVEAI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Eve AI(EVEAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 96.78K $ 96.78K $ 96.78K Totalt utbud: $ 86.59M $ 86.59M $ 86.59M Cirkulerande utbud $ 86.59M $ 86.59M $ 86.59M FDV (värdering efter full utspädning): $ 96.78K $ 96.78K $ 96.78K Högsta någonsin: $ 0.205454 $ 0.205454 $ 0.205454 Lägsta någonsin: $ 0.00102854 $ 0.00102854 $ 0.00102854 Aktuellt pris: $ 0.00111768 $ 0.00111768 $ 0.00111768 Läs mer om priset på Eve AI(EVEAI) Köp EVEAI nu! Eve AI (EVEAI) Information EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation. EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation. Officiell webbplats: https://eveai.xyz Whitepaper: https://whitepaper.eveai.xyz Eve AI (EVEAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Eve AI (EVEAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EVEAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EVEAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår EVEAI:s tokenomics, utforska EVEAI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för EVEAI Vill du veta vart EVEAI kan vara på väg? På EVEAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se EVEAI-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn